19歲黑青網上學製毒 租商廈闢搖頭丸工場

檢貨值110萬 大量化學品隨時爆炸 過去搖頭丸一般由不法分子從外國偷運來港，但有毒販趁暑假「黃金檔期」，懷疑在網上自學製毒，並於大角咀租用商廈單位，「一腳踢」自產自銷搖頭丸。海關經深入調查後，前日搗破該製毒工場，起出總值約110萬元的搖頭丸和海洛英，並檢獲大批具易燃性及腐蝕性的化學品，當場拘捕一名19歲男子。他已被控製毒等罪名，今日於西九龍法院提堂。海關指，今次是近20年首破本地搖頭丸生產線，涉事單位存放的化學品數量龐大，料可製成總值千萬元的搖頭丸，惟製毒過程若有閃失，分分鐘釀成火災或爆炸，禍害無辜市民。

海關前日在大角咀進行反毒品行動，期間截查一名男子，並帶同他搜查附近一商廈單位，從中檢獲約4.3公斤搖頭丸和約125克海洛英，市值約110萬元，另發現20種、總重約42公斤的化學品，包括甲酸、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二甲基甲酰胺、乙醚、丙酮、丙醇、硫酸、聚乙烯、有機溶劑及大量腐蝕性液體，相信是用來製造搖頭丸，隨即拘捕該名19歲無業男子。涉案男子已被控一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

調查人員表示，被捕男子中學輟學，有黑幫背景，他以4,800元月租，租用該個約200呎的單位闢建製毒工場，並在單位內處理4個製毒工序，亦即進行加熱、提煉、蒸餾及將晶體變成固態毒品，從儲存原材料到分銷提供「一條龍」服務。根據調查，該製毒工場已營運約一個月，疑犯聲稱在網上學習製毒，部分涉案化學品是從本地公司購買，亦有一部分由外地帶入。

近20年首破搖頭丸本地生產線 人員續指，毒販選擇在商廈單位製毒，藉此避開執法人員偵查，但單位內存放大量有高度危險性的化學品，當中甲苯、乙醚、丙酮和硫酸更是《化學品管制條例》附表3所列明的受管制化學品，對其他租戶及市民的安全構成極大風險，有機會引致火警甚至爆炸。海關初步估算，如果毒販使用全部化學品製造搖頭丸，大約可製成12萬粒，總值高達1,000萬元。今次行動已成功在毒品製成前加以堵截，防止它們流入本地市場。案件仍在調查中。

暑假來到，不法分子希望趁此「黃金檔期」製造毒品，供應本地市場，而搖頭丸以往大多由歐洲走私抵港，今次是近20年來首次破獲本地生產線。海關提醒家長，多加留意子女會否有不明來歷的大量收入或名貴物品，避免他們被販毒集團或不法分子利用作販毒活動。