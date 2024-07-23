近百外判工 踩上路政署追薪

【本報訊】路政署一批被拖欠薪金的外判工人，本月15日前往勞工處求助，約120名工人追討約200萬元薪金。據悉，當日工人與有關承建商達成共識，原定於上周內可以收到有關薪金，惟工人至昨日仍未收款。因此，工人昨日將追薪行動升級，近100人首先到渣華道333號北角政府合署集合，然後登上路政署港島區辦事處抗議。

其中一名姓李工人透露，他被拖欠6月份約二萬元薪金，由於仍然未收到錢，他們亦發起罷工，所有港島區的工程昨日起停頓。其後，經過工程承辦商、發展局、路政署及工人代表4方商討，承辦商答應將會發放支票給工人出糧。工人其後離開北角政府合署，返回筲箕灣外判公司辦事處靜坐。

涉港島區道路改善工程 據悉，有關工程屬於路政署定期合約，主要涉及港島區內道路管理及保養，包括進行相關的斜坡、道路構築物、隧道、園境設施和小規模道路改善工程，合約由2021年開展，預計於2025年完結。

路政署表示，一直嚴格遵照既定的工務工程合約管理機制管理轄下工程合約，密切監察承建商的表現，以確保工程順利推展，同時就工程中可能出現的不同情況適時作出應對。而有工人被拖欠薪金的事件，涉及本署轄下港島區道路維修定期合約（路政署合約編號：18/HY/2020）分判商員工。

該署指，經與各方協調後，約120名受影響的員工於昨日獲發6月份薪金。