溜前釀5死 律政司事隔4年始告危駕 保母車司機質疑濫用程序

【本報訊】一輛保母車於2018年12月在北角疑無拉手掣溜下斜路，肇事司機以身擋車不果，遭輾傷命危，保母車最終亦撞入人群，釀成5死兩傷。該司機事後並無被控告危險駕駛，只獲票控無拉好手掣，最終判處罰款2,000元及停牌半年。直至2022年死因庭研訊尾聲時，律政司申請重新審視案件，肇事司機於同年被控危駕致死等共7罪。案件昨在區院審理。辯方質疑律政司事隔4年才起訴，令被告失去公平審訊權利，申請永久擱置聆訊。法官押後至明年3月24日就此申請作裁決。

申永久擱置聆訊 明年3月判 66歲被告吳耀宗，報稱是退休人士，昨需坐輪椅應訊。辯方質疑，被告早已承認無拉好手掣的傳票控罪，控方卻在事隔4年，才起訴被告危駕致死罪，而兩案的證據部分其實相同或大致相同，認為律政司濫用程序，令被告未能接受公平審訊。

律政司一方回應指，完成第一次票控後，以當日證據而言，本着刑事檢控程序已完結的心，才讓死因研訊展開。不過，死因研訊期間，律政司從證人供詞中得知似乎有增補。因事關重大，在重新審視證據，並索取相關專家報告後，決定起訴。代表強調就同一件事，不一定不會作第二次檢控。惟法官質疑事實證供早已齊備，「由頭到尾都係嗰啲」，何以事隔多年才進一步索取專家證供，「係咪要認真啲考慮告佢咩呢」？更一度指律政司「特登」不去問專家，之後才收回「特登」二字，改用「唔知點解」。

被告被控5項危駕致死罪，以及兩項危駕致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告在2018年12月10日，在熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男，83歲）、陳瑞意（女，70歲）、楊文根（男，77歲）及Willy Yip（男，89歲，印尼華僑）死亡。被告另被控於同日同地，危險駕駛引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。案件編號：DCCC 1129/2022