螺旋槳擊斃布氏鯨 當局倡禁觀鯨活動

【本報訊】去年7月中，一條長約8米的未成年布氏鯨闖進西貢水域，連日吸引大批市民出海觀賞，但約兩周後被發現浮屍西貢海面。漁護署報告指布氏鯨懷疑被一艘快速行駛船隻的螺旋槳擊中，傷及其背部及脊椎，導致即時死亡；又透露解剖後發現鯨魚胃中沒有食物，反映香港環境未必適合鯨魚生活。當局建議禁止出海觀鯨活動，並賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括以簡化的程序在有必要時更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。

港非合適鯨魚棲息地 署理漁護署副署長黎存志昨出席電台節目時指香港並非合適的鯨魚棲息地，如有鯨魚誤入香港水域，可能由於不同原因，包括迷路或本身出現問題，健康狀態未必良好，因此當局擔心會對其造成滋擾，不建議觀鯨活動。署方亦會加強對學生的公眾教育，包括灌輸要尊重和愛護野生動物的概念；同時亦要提醒海上使用者，如見到鯨魚時，應減慢船速等。

保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀在同一節目表示，誤入香港水域的鯨豚個案相當少，而進入後又意外死亡亦屬第一次，形容政府在處理上亦是「摸着石頭過河」。雖然今次結果不理想，鯨魚最終死亡亦很可惜，但當局有不斷進步。去年9月一條侏儒抹香鯨進入本港水域，當時已有應變計劃，很快成立管理區，勸喻船隻不要進入區域，最終有關鯨魚能安全游離香港，他相信再優化應變計劃會更完善。