可調節燈控路口 料年創效益53萬元

【本報訊】為實現智慧城市目標，立法會財務委員會於今年6月通過逾6億元在50個路口設置「實時交通燈號調節系統」，令交通燈「綠燈」時長更有彈性，以切合人流和車流需要。運輸署昨指在東涌8個已配置「調節系统」的燈控路口，推算出每年因節省行車時間而轉化得出的效益約為每個路口53萬元；另署方開立一筆新承擔費用，更換電腦發牌系統的基本設施及應用系統，則指將推行項目的一次性開支，及提供為期10年維修保養服務的費用。

節省行車時間 東涌試行

運輸署昨向立法會提交文件，指在東涌8個已配置「調節系统」的燈控路口，初步數據顯示在獨立運作的模式下，車輛和行人通過路口時出現的延誤時間可以減少約5%至10%，而經過該8個路口的車流量平均每個路口約為每天2.5萬至2.75萬架次。在比較配置「調節系統」前後所節省的時間，以及考慮在交通習慣調查所得的乘客出行相應時間值、車流量和經參考交通統計年報在鄰近東涌的各類車輛載客量數據而所估算的車輛載客量數字後，推算出每年因節省行車時間而轉化得出的效益約為每個路口53萬元。