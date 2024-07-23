議員倡香園圍一地兩檢24小時通關

【本報訊】對於當局日前指將推出便民的通關措施，包括在「新皇崗」口岸及將重建的「沙頭角」口岸，採用「一地兩檢」安排、研究現有口岸在有條件下亦可採用「一地兩檢」，以及研究在除夕等特別日子延長過關時間。有議員建議「香園圍/蓮塘」口岸亦應採用「一地兩檢」安排。

應恒常特別日子延長過關 議員陳勇指「一地兩檢」自2007年率先在「深圳灣」口岸實施，並擴展至2018年啟用的「高鐵西九龍站」，多年的實際運作反映此模式甚為便利旅客，亦大大提高通關效率。他支持港深兩地政府藉「新皇崗」及「沙頭角」口岸重建之機，落實新過關模式，又認為現有的「香園圍/蓮塘」口岸的設計，亦具備條件改為實施「一地兩檢」安排，故建議兩地政府盡快就此展開討論。

對於當局研究在特別有需求的日子延長過關時間，他期望有關特別安排在實施一段時間後，能作為恒常安排，包括在每個周末及長假期，讓「羅湖」及「落馬洲支線」管制站時間延至凌晨2時才關閉。他又指長遠而言港深兩地的交流不應受時間所限，故認為應做好24小時通關口岸的總體布局，包括率先在「深圳灣」及「香園圍/蓮塘」實施24小時全面通關，在需求不斷增長後，研究更多口岸逐步落實全面24小時通關，以助香港更好地融入大灣區。

他又認為兩地政府應以「合作查驗、一次放行」為兩地通關模式的短期重大目標，故期望兩地政府能繼續研究在其他將重建、升級改造或新口岸，落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」嶄新通關模式，利用高科技讓兩地通關進一步便利化、智能化。