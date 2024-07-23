食署：用無人機噴劑滅蚊鼠效欠佳

【本報訊】鼠患及蚊患嚴重，有區議員建議善用科技，使用無人機向被圍封的私人土地或房屋噴灑滅蚊滅蟲噴霧，但食環署指過去曾進行類似的測試，但效果欠佳同毒性不可控，但有進行其他運用高科技滅蚊蟲的方法，如低微量噴灑器等。

易受氣流影響 毒性難控 元朗區議員沈豪傑和梁明堅表示，不少物業土地及房屋屬私人擁有，一旦遇上疏於管理卻有重門緊鎖的私人物業，食環署會束手無策，不能進入物業有效進行滅蚊滅鼠工作，建議使用無人機將滅蚊滅蟲噴霧噴灑到未能進入的私人土地或村屋等。

食環署回覆指於2022年中至2023年初曾與其他部門合作測試用無人機噴灑除害劑防治蚊患，測試結果顯示，以無人機噴灑容易受到氣流及風向的影響，使噴霧遠離目標，效果亦未達預期。對於滅鼠方面，食環署指由於殺鼠劑對其他非目標生物也有毒性，則並不適合以無人機投放。

至於如何加強滅蚊，該署指在滅蚊工作中也會應用新型捕蚊器，如利用成蚊作為載體，把生長調節劑帶到不同水體，包括一些無法進入的地點，使水體中的孑孓不能發育成成蚊，以達到控制蚊蟲的數量。該署續稱，近年亦於各分區引入大型超低微量噴灑器，增加噴霧覆蓋範圍，配合自動機械車使用，以便進行大範圍的霧化處理。

在滅鼠方面，廢棄村屋或被圍封的私人土地，一般欠缺食物來源，鼠隻需外出覓食。食環署指有需要之時會在相關地方外圍一帶進行捕鼠及施放殺鼠劑，以達到滅鼠目的。