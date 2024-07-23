科大首創藝術機器創造力學部
【本報訊】香港科技大學於昨日宣布成立香港首個藝術與機器創造力學部。科大表示，該新學部將在2025/26學年提供數個研究生課程，並將與科大（廣州）展開合作，推動相關專業領域的研究。
將提供4研究生課程
香港科技大學表示，學部計劃將於2025/26新學年提供4個研究生課程，包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理和藝術與機器創造力批判性研究，合共4大領域。當中會有兩個授課式課程，包括文學碩士（MA）和藝術碩士（MFA），旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑，培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。另外兩個為研究式課程，則包括哲學碩士（MPhil）和哲學博士（PhD），將着重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。
科大還指，會與科大（廣州）的計算媒體與藝術學域合作，推動在生成創意和機器創造力方面的AI研究。而逸夫演藝中心、機器創造力實驗室（MACRE）和香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）也將支持新學部的發展。
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