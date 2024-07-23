科大首創藝術機器創造力學部

將提供4研究生課程

香港科技大學表示，學部計劃將於2025/26新學年提供4個研究生課程，包括機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理和藝術與機器創造力批判性研究，合共4大領域。當中會有兩個授課式課程，包括文學碩士（MA）和藝術碩士（MFA），旨在擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑，培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。另外兩個為研究式課程，則包括哲學碩士（MPhil）和哲學博士（PhD），將着重於藝術與機器創意領域的進階研究與學術探索。