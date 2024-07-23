小學呈分試 擬調整各科比重 新增體育佔2分

小學科學科和人文科將於2025/26學年起逐步取代常識科，變成兩科均要呈分。有消息指，小學呈分試的初步調查方案當中，現時佔6分的常識科分拆為科學科和人文科後將各佔4分，而中英數主科的比重將會略為減低，另外亦會加入體育科。教育局回覆指正就呈分試相關科目的比重進行檢視和收集意見，會適時公布有關安排。

消息指出，教育局會調整各科比重，正就初步方案諮詢學界。常識科原本只佔6分，分拆成人文科和科學科後各佔4分，變相追上主科比重。中、英、數各減一分，變成8分，視藝都會減一分至兩分，會新增體育科，3個術科各佔兩分，各科總分38分維持不變。

有校長歡迎有關的方案，指把常識科拆分成3分，3分的佔比等於普通術科，很難推展上去，因此曾向當局及相關人士提出，必須把科學科大大提升，而個人認為要與中、英、數看齊，變成4個主科一樣。

另一校長則指中、英、數減分不明顯，對升中派位影響不大，若家長為學童準備呈分試，較大影響可能是要準備多一科體育科。

教育界倡提高平時分佔比 教育界議員朱國強受訪時建議應提高不同學科的平時分佔比，以減輕學生考試壓力，其中科學科佔比可增至最多一半，但為免有家長代子女完成甚至外購完成品，應規範相關課業於課堂進行，而人文科則建議將參加內地考察表現計分。至於體育科，朱國強指學生體質各異，建議以學生進步程度而非表現計分。另外部分學生因健康原因而不能進行個別運動，亦需探討他們的評核方式。

津貼小學議會主席蘇炳輝則認為當局應盡早公布呈分試調整機制定案，因為教師亦要時間消化新方案，並調整考核和教學模式，認為不應遲於下學年中期公布定案。他又認同應要提高科學科的平時分比例，以凸顯該科重視動手做的特質。