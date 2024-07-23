醫健：成視在人：紫外線侵害 蒙古人眼疾風險高

蒙古擁有令人嚮往的大自然美景，但當地人因為承受更多陽光和大雪帶來的紫外線侵害，視障風險亦較高。可惜的是，在這片浩瀚偌大的土地中，只有250位眼科醫生，幾乎全部都在首都烏蘭巴托，外省的市民一旦患上眼疾便孤苦無助。

飛機醫院下月抵埗培訓 為了持續改善蒙古當地的眼科服務水平，以及讓更多人獲得醫治眼疾的機會，奧比斯眼科飛機醫院將於8月前往蒙古烏蘭巴托進行為期3周的培訓項目，來自蒙古各地的眼科醫護人員將集結一起，共同學習最新手術技能以及眼科護理。

目前，蒙古有六分一的學童都有視力障礙，但當地僅13%的眼科醫生擁有優質的驗眼技術。我們除了舉行培訓，亦讓更多醫生以外的護理人員共同掌握相關技術，並與當地醫院、產婦中心及志願者中心合辦講座等活動。單是去年的項目，已培訓了940多名眼科保健專業人員。

今年的項目將重點針對新生嬰兒的眼疾問題，包括兒童眼科整形、兒科斜視、兒科白內障、視網膜手術等。我們希望透過與當地醫院建立合作夥伴關係，提高新生兒重症監護病房的服務及增添重要設備，去提升當地的眼科服務水平。自2021年以來，我們已在當地建立或改造了10個新生兒加護病房，讓更多新生嬰兒能夠健康成長。

奧比斯