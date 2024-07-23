外購白腐乳加工 廖孖記否認欺瞞

指仍屬香港產品 目前無重開可能 腐乳百年老店「廖孖記」食安風波峰迴路轉，店方對於其產品被指含菌量超標一度高調反擊，接受電視節目採訪喊冤，並質疑依照當局指示製作的樣本超標更嚴重，及後更結業遣散員工；當局之後解釋，並無「教百年老店整腐乳」，數次測試的樣本均以顧客身份購買，並披露該店的白腐乳是購自其他豆品廠。店方早前稱，此為「香港腐乳界多年的魔術」，負責人昨日出席電台節目再度解畫，指因法例要求，該店於30年前已購入內地白腐乳進行加工，但認為仍屬於香港產品，否認是欺騙消費者。

食物安全中心自上月底起前後抽取3樽「廖孖記」腐乳進行檢測，「廖孖記」第4代傳人廖晃業早前曾回應，指中心首次指產品有問題時已即時停產，第3樽腐乳是按中心專家所提供改善環境衞生的建議製作，形容「百幾年都唔係咁做」，豈料含蠟樣芽孢桿菌量竟超標12倍，比前兩樽更嚴重。

中心之後召開記者會，澄清所有檢測用腐乳均以顧客身份購買，強調所有工作均跟足程序及國際指引，並不存在「教百年老店造腐乳」。中心又指巡查時發現，廠房內已稀釋的玫瑰露酒在室溫保存達3日，或增加食物污染風險，廠內亦沒有生產腐乳，並引述負責人所言，廠房只進行白腐乳重新裝瓶、添加調味料及包裝等。

反應過敏 負責人致歉 「廖孖記」第4代傳人廖晃業昨日出席電台節目時承認，由於30年前排污條例更新，要求生產腐乳過程中產生的濃酸水要淡化成清水才能排走，但當時無法符合要求，於是改從內地廠房購入白腐乳，進行發酵（即「養腐乳」）、調味等加工。他表示，雖然並非全程在港自家生產，可能會與消費者的認知有落差，但仍屬於香港產品，不認為是欺騙消費者，並強調入貨的內地廠房以往也是本港行家。

對於食安中心指已稀釋玫瑰露酒室溫保存達3日不理想，廖晃業解釋屬一般程序。他指中心每次巡查後，均有跟隨建議作改善，但可能試新方法太急進，導致最終超標更嚴重。他表示，中心職員的確以顧客身份購買檢測樣本，但因每次前來的職員均為同一人，加上提着保溫箱，因而認得對方，遂交出特製新腐乳。

廖晃業指，目前店舖已遣散員工，所有食品已經下架，看不到重開的可能性，形容「廖孖記」將成為歷史。他表示，近年面對營運壓力，加上市面不少商店亦先後結業，家人情緒出現波動，認為是時候結束「廖孖記」，但強調與今次事件無關。他就回應事件時反應過敏向食安中心致歉，希望外界理解家族多年來為店舖的付出及堅持。

海關接違商品例舉報 海關表示，接獲舉報質疑「廖孖記」腐乳違反《商品說明條例》，雖然條例無強制規定貨品或包裝上列明產地來源資料，但在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的說明都必須正確無誤，若商戶就貨品作出虛假或具誤導性的陳述達到關鍵程度，可能構成罪行。