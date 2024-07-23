特勤局改口承認 屢拒加強特朗普保安

【本報綜合報道】美國特勤局周日改口承認，過去兩年間拒絕特朗普保安小組數次增援請求，導致他較早時險死於暗殺。國土安全部部長馬約爾卡斯宣布，任命一個跨黨派獨立小組檢視事件，調查為期45日。

跨黨派小組檢視遇刺事件

特朗普本月13日遇刺後，翌日特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示：「前總統團隊的一位成員請求增援遭拒絕非事實。」事隔一周，古列爾米坦承，特勤局曾數次拒絕特朗普保安小組的增援請求，不過特勤局的回絕並非專門針對賓夕凡尼亞州造勢大會。有知情人士證實，特朗普卸任後大多數時間，他的團隊一直尋求增援。古列爾米表示，特勤局能派遣至活動現場的資源有限。特勤局高層多年來一直抱怨人力捉襟見肘，特別是選舉期間，特勤局須保護現任總統、多位參選人和政治集會。