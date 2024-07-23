華網民熱議：特朗普已勝券在握

截至昨日早上，話題「拜登退選」佔據微博熱搜榜首位，閱讀量達1.8億次，討論量逾3.9萬次。其他話題包括「拜登支持哈里斯（副總統賀錦麗）競選」、「哈里斯發聲稱讚拜登」等也都登上微博熱搜榜前十名。有網民認為，特朗普早前遇襲後支持率上漲，是壓倒拜登的最後一根稻草，笑稱「怎麼槍打中的是特朗普，擊倒的卻是拜登」。亦有網民驚嘆自己在「見證歷史」，不少人認為特朗普如今已勝券在握，擔心他領導的白宮將對中國更強硬。