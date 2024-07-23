華網民熱議：特朗普已勝券在握
【本報綜合報道】拜登宣布放棄競逐連任，多個相關話題不僅登上中國社交媒體微博熱搜榜，還衝上首位。不少網民認為，拜登退選等同「保送」對手特朗普。中國官媒前總編輯胡錫進則認為，民主黨接下來誰做總統候選人，可能都差不多。
截至昨日早上，話題「拜登退選」佔據微博熱搜榜首位，閱讀量達1.8億次，討論量逾3.9萬次。其他話題包括「拜登支持哈里斯（副總統賀錦麗）競選」、「哈里斯發聲稱讚拜登」等也都登上微博熱搜榜前十名。有網民認為，特朗普早前遇襲後支持率上漲，是壓倒拜登的最後一根稻草，笑稱「怎麼槍打中的是特朗普，擊倒的卻是拜登」。亦有網民驚嘆自己在「見證歷史」，不少人認為特朗普如今已勝券在握，擔心他領導的白宮將對中國更強硬。
外交部指不評論美國內政
胡錫進直言，特朗普的個性太突出，美國選民現在分兩種，就是特別喜歡或特別厭惡特朗普的人，因此選擇似乎也變成特朗普或任何人。上海復旦大學國際政治系教授沈逸則猜測，已沒競選包袱又有總統全權的拜登，或將繼續針對特朗普採取行動。對於拜登退出美國大選，將由賀錦麗頂替一事，中國外交部發言人毛寧指美國大選是美國內政，中方不作評論。
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