弟稱拜登退選 非關認知能力

【本報綜合報道】拜登弟弟法蘭克（Frank Biden）透露，兄長過去一周與大嫂吉爾和其他幾位家庭成員多次討論，最終做出退選決定，原因大致與他整體健康狀況和活力有關，「他是個驕傲的人，他走路時的腳步讓他自己很生氣」，並非認知能力問題。

拜登妻對民主黨高層感憤怒 法蘭克批評呼籲拜登退選的長期盟友，稱身為拜登家屬，看到那些人的話很難受。另有美媒指，拜登的家人和一些長期為他工作的助手一直反對他退選，他們在與拜登討論時回顧了他在政治生涯克服一次又一次危機，吉爾和拜登之子亨特尤其對民主黨高層感到非常憤怒，認為他們背叛拜登。最近幾天，拜登部分家人開始更加擔心競選對他的健康和政治遺產造成負面影響。

參議院民主黨領袖舒默表示，拜登是真正的愛國者。舒默讚揚不僅是一位偉大總統和國會領袖，而且是一個真正了不起的人。他的退選決定當然並不容易，但他再次將國家、所屬政黨和大家的未來放在第一位。舒默早前曾經到訪特拉華州的拜登寓所並單獨會面，並表明如果拜登退選，對美國和民主黨都會更好。加州州長紐瑟姆讚揚拜登是了不起及創造歷史的總統，為工人努力爭取權益，為美國所有人帶來驕人成就，將會名留青史。