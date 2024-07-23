拜登棄連任 多國領袖表尊重

【本報綜合報道】拜登宣布退選後，多國領袖開腔讚揚。德國總理紹爾茨指拜登為美國、歐洲和全世界作出很多成就，拜登令跨大西洋緊密合作、北約強大，指美國對德國是良好和可靠夥伴，稱尊重其退選決定。

英國新任首相施紀賢稱尊重拜登退選決定，期待餘下數個月跟對方合作。澳洲總理阿爾巴內塞讚揚拜登的領導和持續服務，表示美澳聯盟從未如此強大，致力維護共同的民主價值、國際安全、經濟繁榮。加拿大總理杜魯多讚揚拜登是偉人，做事是出於對美國的愛，他認為拜登是加拿大人的夥伴及真正的朋友。

烏以感謝任內軍援 拜登任內歐洲和中東爆發兩場戰爭，美國分別軍援烏克蘭及以色列。烏克蘭總統澤連斯基感謝拜登採取大膽措施支持烏克蘭抗俄，同時讚揚他艱難而堅定的退選決定。

以色列總統赫爾佐格感謝拜登對以色列的長期支持，指他作為首位在戰時訪以色列的美國總統，獲授以色列總統榮譽勳章，同時是猶太人的真正盟友，他是美以人民之間牢不可破的紐帶之象徵。以色列國防部長加蘭特亦感謝拜登多年來對以色列堅定不移的支持，特別是在戰事的支持是無價。