倘入主白宮 賀錦麗料延續拜登外交政策

堅定撐烏 最早呼籲以巴停火

在成為參議員之前，賀錦麗曾擔任加州總檢察長，由於外交政策經驗相對較少，使得她在擔任副總統期間主要依賴顧問，而這些顧問大部分是傳統主義者。與拜登一樣，賀錦麗是烏克蘭的堅定支持者，且鼓勵西方減少對中國的經濟依賴程度，但在以巴衝突等中東問題上，她沒有拜登那麼強硬，是拜登政府中最早呼籲以巴立即停火的高層之一，並形容這場衝突為無辜平民的「人道主義災難」。若她當選總統，可能會為以巴問題帶來變數。