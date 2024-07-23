倘入主白宮 賀錦麗料延續拜登外交政策
【本報綜合報道】賀錦麗有望成為民主黨總統候選人，美媒認為若她成功入主白宮，可能會延續拜登的許多外交政策，包括繼續為烏克蘭提供支持，並在面對中國崛起的情況下，持續深化亞太地區的夥伴關係。
堅定撐烏 最早呼籲以巴停火
在成為參議員之前，賀錦麗曾擔任加州總檢察長，由於外交政策經驗相對較少，使得她在擔任副總統期間主要依賴顧問，而這些顧問大部分是傳統主義者。與拜登一樣，賀錦麗是烏克蘭的堅定支持者，且鼓勵西方減少對中國的經濟依賴程度，但在以巴衝突等中東問題上，她沒有拜登那麼強硬，是拜登政府中最早呼籲以巴立即停火的高層之一，並形容這場衝突為無辜平民的「人道主義災難」。若她當選總統，可能會為以巴問題帶來變數。
內政方面，賀錦麗基本與拜登相同，她支持保護墮胎權，並曾推動拜登的經濟政策，包括拜登簽署的基礎設施法案、為小型企業提供資金等。而身為有色人種，賀錦麗亦十分關心種族議題，曾經在2020年非裔男子弗洛伊德遭白人警員跪殺風波推動立法防止警權被濫用，令她獲得許多黑人選民支持。
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