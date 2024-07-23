特朗普：拜登史上最差總統 擊敗賀錦麗更輕鬆

換新廣告投放搖擺州 從移民經濟着手 美國前總統、共和黨總統候選人特朗普得悉拜登退選後表示，拜登是美國史上最差勁總統，更指如果由賀錦麗頂上，將比拜登更容易擊敗。知情人士透露，特朗普競選團隊早在3周前已籌劃一旦拜登退選，應如何重新部署競選資源，計劃從移民政策及經濟問題方向打擊賀錦麗。

揶揄拜登醒來或忘宣布退選 特朗普在社交網批評拜登從不勝任美國總統，是靠謊言及假新聞等才能勝選，醫生和傳媒對此心知肚明。特朗普寫道︰「看看他（拜登）對我們的國家做了甚麼？有大量人未經審查經邊境進入美國，包括恐怖分子、精神病人及囚犯。」特朗普強調很快會撥亂反正，令美國再次強大。特朗普揶揄，拜登可能翌日醒來已忘掉宣布退選一事。

特朗普高級競選顧問米勒（Jason Miller）稱，團隊準備好應對任何人代表民主黨出選，已做好民調、研究、停播廣告，又批評賀錦麗在過去3年半任期是失敗的。另一名特朗普競選顧問透露，分兩條戰線攻擊賀錦麗，第一是把她與拜登的移民政策綑綁，第二是經濟問題，她與拜登同坐一條船，等同「拜登2.0」，即使民主黨讓她出選，特朗普都佔上風。

眾院議長促拜登立即辭職 拜登退選令支持特朗普的超級政治委員會「讓美國再次偉大」掉轉槍口，周日撤下在搖擺州份亞利桑那州、喬治亞州、內華達州、賓夕凡尼亞州針對拜登的競選廣告，改播攻擊賀錦麗的廣告。其中一則30秒的廣告批評賀錦麗向公眾隱瞞拜登的老態，並試圖把拜登政府的施政問題完全歸咎於她。廣告旁白唸道：「賀錦麗知道拜登無力勝任，所以都是她幹的。看看她做了甚麼：非法越境、惡性通脹、美國夢破滅。」

眾議院議長約翰遜明言若拜登不適合參選總統，那麼也不適合擔任總統，應立即辭職。約翰遜指，逾1,400萬美國人選擇拜登成為民主黨總統候選人的選票無效後，證明這個自稱「民主」的政黨與事實完全相反。眾議員哈德遜指摘民主黨人說謊，掩飾拜登精神不佳不適合競選一事，質疑拜登不宜管有授權發動核攻擊的核足球。參議院少數黨領袖麥康奈爾譴責，民主黨試圖推翻美國人在初選意願。

白宮發言人貝茨表示，拜登從上屆政府繼承自由落體式下滑的經濟、飆升的暴力犯罪率及支離破碎的聯盟關係。拜登扭轉了局面，實現世上最強勁經濟增長和近50年來最低的暴力犯罪率，同時使北約變得比以往任何時候都更強大。他期待完成任期，為美國人民帶來更多歷史性成果，包括繼續降低生活開支、創造就業機會和保護社會保障等。本報綜合報道