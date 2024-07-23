美國首名女性副總統 賀錦麗具黑人亞裔移民背景

【本報綜合報道】作為美國史上首名女性副總統，賀錦麗的背景令她在與其他潛在民主黨總統候選人競爭中鶴立雞群，她1964年出生於加州奧克蘭，父母是印度和牙買加移民，特殊的成長經歷令她致力投身法律專業，並推動解決許多社會問題。

賀錦麗於1989年獲得加州大學黑斯廷斯法學院法學博士學位，2003年當選三藩市地方檢察官，期間關注青少年教育議題，曾在任內建立仇恨犯罪部門，重點關注學校中針對性少數群體（LGBTQ）兒童和青少年的犯罪行為。她亦領導了一項旨在維護公共安全的反逃學工作，並推出計劃幫助初次毒品犯罪者獲得高中學位和工作機會。

被譽為美國夢的化身 賀錦麗2017年起擔任加州參議員，多年的法律經驗幫助她養成一種特殊的檢方提問風格，並在與特朗普政府官員舉行的聽證會上大放異彩，亦令她持續在政壇上獲得關注，直至最終當選副總統。民主黨政治策略師德梅爾霍恩（Dmitri Mehlhorn）更直接形容賀錦麗是加州移民的女兒，是美國夢的化身，迫不及待想幫賀錦麗競選總統。