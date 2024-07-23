拜登78歲當選總統 仆倒口誤任內常見

【本報綜合報道】拜登是美國56年來首位不競選連任的在任總統，從政逾半個世紀的他是政壇資深人物，由參議員、副總統再到總統，一步步走到世界權力巔峰，公職生涯有成功也有失敗。拜登在垂暮之年擊敗特朗普，4年前入主白宮成為美國史上最年長總統。他最終因健康和認知能力疑慮，在黨內逼宮壓力下選擇退選。

1972年已成為參議員 拜登1972年以29歲之齡，成為美國史上第6位最年輕參議員。在36年參議員任內，拜登曾任參議院外交關係委員會主席及司法委員會主席，推動多項重要立法，包括《反對暴力侵害婦女法案》，以及規定購買大多數槍枝時必須背景審查的《布雷迪法案》。不過，他曾在2003年投票批准攻打伊拉克。

拜登曾於1988年和2008年兩度參加民主黨總統初選落敗，於2008年擔任奧巴馬副手，二人成功贏得大選。奧巴馬2017年卸任前，向拜登頒授美國平民最高榮譽「總統自由勳章」，讚揚他是「美國有史以來最優秀的副總統」。拜登曾被視為奧巴馬可能繼任者，但他沒有參加2016年競選，因為46歲長子博‧拜登腦癌去世，家人陷入悲痛。美媒後來指，奧巴馬勸阻拜登不要參選，因為當時民調領先的前國務卿希拉妮最有機會勝選。

拜登2020年第三度參加黨內總統初選，終取得提名並擊敗特朗普。拜登於2021年1月20日以78歲高齡就任美國總統，任內面臨多項挑戰，包括阿富汗狼狽撤軍、新冠疫情大流行、俄烏戰爭、陷入谷底的中美關係、以巴戰事、高通脹、南部邊境移民危機等。

拜登健康問題一直是外界關注焦點，他經常失足仆倒，最令人擔憂一次是在飛機舷梯連跌3次。拜登多次口誤及張冠李戴的情形時有發生，甚至把賀錦麗誤稱為特朗普，與他早年口齒伶俐有強烈對比。拜登前年7月首次確診新冠，數周後再次中招。即使新冠疫情目前今非昔比，他本月再次感染病毒。