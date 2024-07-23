不敵逼宮 拜登棄選總統 賀錦麗頂上存暗湧

須1969黨代表同意 奧巴馬佩洛西未開口支持 美國政壇過去一周風雲變幻，發生暗殺特朗普不遂事件後，民主黨內訌愈趨白熱化。年事已高的總統拜登因辯論表現不佳及健康狀態飽受逼宮壓力，終在投票日前107天突然改變主意，周日決定為連任競選畫上句號，支持副總統賀錦麗頂上。賀錦麗曾任三藩市檢察官及加州總檢察長，假如她成為民主黨總統候選人，將與官司纏身、已刑事定罪的共和黨總統候選人特朗普對決。

發退選聲明前數小時 仍企硬 拜登在社交平台發表一封公開信宣布退選，他提到擔任美國總統是一生最大榮幸，雖然一直尋求連任，但他相信退出競選並在剩餘任期內專注履行總統職責，最合乎美國民主黨和國家的利益。拜登還稱，本周稍後將發表全國講話詳細交代。拜登表示，2020年參選總統時選擇賀錦麗作為競選拍檔是最好的決定，將全力支持賀錦麗成為民主黨總統候選人，並號召民主黨人團結起來擊敗特朗普。就在拜登投下退選震撼彈數小時前，拜登競選團隊才否認關於他考慮退選的報道。

熟知內情的消息人士透露，拜登直到上周六晚還打算繼續連任，卻在翌日下午突然告訴高級幕僚決定退選，令他們震驚萬分。拜登在宣布退選前的48小時內，分析及消化了大量數據和民調，認為勝選機會渺茫，下定決心後迅速採取行動。拜登日前感染新冠病毒後，在特拉華州家中休養。拜登上周六一整晚與最親密的高級顧問多尼隆、里凱蒂待在一起，商討是否退選。

克林頓夫婦撐賀錦麗出選 前總統奧巴馬和前眾議院議長佩洛西分別讚揚拜登退選，但二人均沒有明確表態支持賀錦麗頂上。奧巴馬指，退選交棒肯定是拜登一生中其中一個最艱難決定，除非拜登認為對美國正確，否則不會作出決定。佩洛西則稱，懷着愛和感激之情，拜登始終相信美國的承諾，並為人們提供實現夢想的機會。前總統克林頓與夫人希拉妮發表共同聲明，讚揚拜登退選的決定，並支持賀錦麗出選。

賀錦麗對獲拜登支持感到非常榮幸，會盡全力獲得黨內提名並團結國家，以擊敗特朗普及他的極端議題。賀錦麗的競選團隊已開始工作，全力爭取最多黨代表支持，同時試探是否有其他人角逐提名。拜登和賀錦麗競選團隊已經通知聯邦選舉委員會提名賀錦麗競選總統，拜登競選團隊已責成工作人員努力推選賀錦麗。賀錦麗周日下午至晚上一直在打電話爭取各界支持，不到一天內已聯繫逾100人，包括民主黨領袖、州長、勞工領袖及民權組織領袖。賀錦麗亦與奧巴馬、克林頓及希拉妮交談。

民主黨料明開會商討「新」提名 民主黨原定下月初舉行線上投票，計劃在全國代表大會召開前提早確定正式提名拜登，但現時情況有變，未知投票是否如期舉行。如果不提前投票，就需在全國代表大會確認提名；如果提前投票，需視乎賀錦麗能否獲得多數代表支持。民主黨仍可提名其他人出選，直至全國代表大會才確認。民主黨全國代表大會下月19日起，一連5日在芝加哥舉行。賀錦麗需取得1,969名黨代表支持，才能成為總統候選人，而她至今獲得531名黨代表支持，全美50州的民主黨主席都支持賀錦麗。

民主黨全國委員會主席哈里森、民主黨全國代表大會主席摩爾向黨友發通知指，將於未來數天公布總統候選人正式提名程序指引，以透明、有序方式遴選總統候選人。民主黨全國委員會轄下的規則委員會明日舉行會議，料商討提名事宜。民調專家萊克指出，既然賀錦麗參選，選民就會重新審視她，她有能力為年輕選民、婦女和有色人種等民主黨的關鍵戰線注入活力。本報綜合報道

賀錦麗單日聯絡逾百人爭取各界支持。 賀錦麗的潛在對手 民主黨仍未有定案，誰人競逐入主白宮。 奧巴馬 逼宮拜登時間線