死車霸路無王管 衍生問題一大串

香港車多人多路窄，繁忙時間更經常出現人車爭路情況；而因為車多停車場少，違例泊車亦見怪不怪，尤其一些大型貨櫃車，入夜經常違泊路旁，即使被執法人員間中抄牌，亦當「交租」。事實上，政府近年加強打擊違例泊車，可謂不遺餘力，尤其近年抄牌改以電子化發出「牛肉乾」，確實快狠準！執法部門去年發出逾300萬張「電子牛肉乾」，為庫房進帳近10億元。

然而，抄得如此頻密，是否就解決了違例泊車問題？當然不是，車多泊位少，十個沙煲九個蓋，始終會有車違泊，尤其大型貨櫃車及工程車。位於元朗橫洲的元朗創新園，是本港許多大型企業的廠房所在地。本報記者接獲市民投訴反映，稱該工業區一帶道路，近期愈來愈多並無行車證或車牌的工程車，違泊路邊多年也無人處理，投訴執法部門亦因無車輛相關資料而不知從何處入手「執法」！

記者日前親到場視察，其中在宏富街就有3輛不同類型的工程車違泊路邊，這些車輛都沒有掛上車牌，擋風玻璃上也沒有貼上行車證。其中一輛車身滿布銹迹，相信已停泊多年，記者留意到車頭放了一張機械使用許可證，顯示有效期至2014年5月29日，換言之，該工程車迄今過期逾10年，經歷10年風雨仍然「死車霸路」，問你服未？記者觸目處，在車流較多的宏利街，由街頭至街尾都有貨櫃拖架違泊。

本報兩年前曾揭示天水圍一帶有貨櫃車司機疑因泊位不足，以金蟬脫殼方式將車架泊在路肩，難道「橋唔怕舊最緊要受」？如今記者駕車經過宏利街，發現該路有11個拖架，全部沒有掛上車牌，部分連同貨櫃一同違泊，不排除有人貪方便將馬路當作車架停車場。違泊的貨櫃車架佔用了一整條行車線，令原本雙線行車的路面收窄，記者亦直擊有行車速度緩慢的「學神」駛經該路段時，有後車欲爬頭越過時需要左閃右避，若一時不察有對頭車駛經相當危險，加上兩邊都有違泊車輛，路窄多車難免增加意外發生機率。記者也留意到，在福宏街及宏利街之間的咪錶停車場，也有7個貨櫃車架，以45度角整齊停泊在一處行人路上的空地，投訴人指此現象已存在多時，盼有關當局正視。

此外，新界鄉郊經常有車主將廢車棄置小路，本報記者在元朗唐人新村遊樂場附近一條小路上，發現停泊了逾10輛沒有掛上車牌及行車證的私家車，破爛不堪。投訴人反映自疫情期間已停泊，質疑有人拆走車牌成功規避法例，促當局清走「棄車」。

「死車霸路」原來如此嚴重，從本報記者所揭發，元朗鄉郊更是重災區。運輸署發言人指，署方會根據地政總署的授權，按《土地（雜項條文）條例》第6條向位於公共道路及公共後巷不涉及有即時危險或阻塞的棄置車輛張貼通知，如限期屆滿後仍原封不動，路政署會負責將棄置車輛送往地政總署管理的儲存中心作進一步處理。當局切勿「講咗當做咗」，條例若不合時宜就要修改，盡快執法。這些「死車霸路」除有礙觀瞻，更衍生一連串衞生及道路安全問題，有關當局執法要嚴，切忌和稀泥和推搪塞責。