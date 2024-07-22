龍七公：健康良性規管 網約車合法化

就網約車的發展，政府近日定下大方向，將研究如何發牌規管網約車平台，至於發牌數目、申請條件、車輛類型，以至對司機要求等方面細節則仍然留白，政府指需時一年研究有關乘客的需求及轉變。近年網約車平台愈來愈多，為確保質素，我支持政府規管，亦對政府在此議題上不偏幫任何業界，以市民福祉為首，予以肯定。我期望規管細節盡快出台，但亦必須審慎，確保行業可健康發展。

競爭助提升行業質素 網約車是科技發展的產物，更是時代發展的大勢所趨，某程度上，香港的士業過去多年服務良莠不齊，為人詬病，各種亂象或是刺激市民使用網約車的主因，亦催生不同的網約車平台在港落地生根。

立法會交通事務委員會早前開會討論政府初步建議，我在會上指出規管網約車平台的目的，是要確保網約車平台的服務優質與安全，為個人化點對點交通服務，並引入良性競爭，從而提高行業整體質素，但我亦提醒當局在規管的同時，必須要關注行業健康發展，否則或會「管死」一個行業。

我特別關注的是，目前只有1,500個出租汽車許可證，若不增加，難以體現引入良性競爭。政府強調要秉持以公共交通為本的運輸政策，考慮到個人化點對點交通服務每程的載客量相對較低，有需要控制其服務及相關車輛的總量，以確保道路的有效使用和交通暢順。但事實上，社會對點對點交通服務的需求明顯，且現時部分網約車平台已經用其方式在港運作多年，我認為適度增加有關許可證，是不會對交通運輸系統造成巨大影響。

政府對規管細節雖未有定論，但他山之石，可以攻玉。內地網約車平台儘管百花齊放，平台須申領網絡預約汽車經營許可證，且對司機駕駛經驗有具體要求；新加坡則對網約車的數量沒有限制，但對任何超過20輛車的網約車平台，都須註冊取得經營許可，且對司機質素及汽車質量有嚴格規定，這些都是香港可以借鑑的經驗。

當局預計，需時一年調查點對點交通服務供求，亦先觀察的士車隊的實際運行效果，我希望當局盡量壓縮時間，即使二者同步進行，亦不影響對網約車平台的研究。畢竟，共享經濟、數字經濟時代下，繼續讓的士及網約車問題白熱化，只會影響市民出行，市場運作亦難理順，香港更會落後於其他地區。

的士享有街上截乘的專屬權利，網約車則提供便捷、靈活的出行選擇。要求將網約車合法化已是當局無法迴避的民意，在規管網約車議題上，以市民權益為依歸是首要考慮，其次是如何平衡網約車與的士業的利益，令雙方良性競爭，和平共處。當局仍在研究網約車規管之際，總部設於新加坡的網約車平台近日卻高調宣布進軍香港，表明看中香港市場潛力。我促請當局盡快完成有關研究，並積極引入良性競爭，令香港的士及網約車市場健康發展。