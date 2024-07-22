笑看天下：上帝公平豈能冷待拜登

美國總統大選峰迴路轉，果然一路繁花！主因特朗普遇刺，輿論關注的，一下子由拜登轉移到特朗普身上。拜登也許勢估唔到，民主黨內部要求佢退選的呼聲浪接浪，大有「趁佢病，攞佢命」之勢（佢確診新冠正在休養）。

四面楚歌嘅拜登，面臨着黨友「背後捅刀」，幕僚叛變嘅現實。美媒日前引述消息人士指：拜登感到憤怒，覺得遭黨友拋棄，並認為前議長佩洛西係主要煽動者，前拍檔兼前總統奧巴馬係幕後主腦！而撐他繼續競選的，反而是特朗普！已故武俠小說名家古龍曾說：卑鄙的朋友，遠比正直的仇敵要可怕得多。拜登此刻的心情，想必悲憤交加，五味雜陳，對這句話也許別有一番滋味在心頭！

美國民主黨再多13名國會議員上周五公開要求拜登放棄競選連任，令公開表態「換將」的民主黨議員總數增至35人。其中有好幾位議員更發表聯合聲明，讚揚拜登服務公眾數十年，但他係時候向最有機會於11月總統選舉擊敗前總統特朗普的民主黨人交棒。佢哋指出，必須承認公眾擔心拜登年齡和健康狀態正影響競選工程的現實，這些認知可能是不公平，但是在上月的辯論後的確被深化，而且不可能改變。

公開呼籲拜登退選的議員認為，拜登當前可做最負責和最愛國的事是退選；民主黨有副總統賀錦麗帶領的年輕領導層，已由這個時刻做好準備。如此「逼宮」，難怪有傳拜登嘅家人已開始討論他退選的計劃和可能性。消息滿天飛，拜登的競選經理迪倫上周五卻表示，拜登一結束隔離，就會繼續出席競選活動拉票。拜登表示將會贏得2024年總統選舉。上帝救了特朗普一命，公平起見，又會為拜登開一扇通往再入主白宮的階梯？