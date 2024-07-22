撥亂反正：戲子與狂人的絕密對話

以下為烏克蘭「戲子」總統澤連斯基與美國前總統「狂人」特朗普的模擬絕密對話內容，純屬惡搞，如有雷同，實屬巧合。

戲子：「特老兄你好，我是小澤，祝賀你正式成為美國共和黨總統候選人，並譴責針對你的企圖行刺事件。我必須強調，雖然我國的情報部門近年牽涉多宗暗殺行動，包括針對俄羅斯人及國內的親俄分子，但今次事件真的與我們無關！我還想說清楚一點，我老早就想話拜登那蠢蛋又老又呆，還是特氏你英明神武……」

狂人：「廢話少講，我本來打算在重返白宮後找你算帳，現在我已勝券在握，你早一點送上門打來也好。你欠我們的保護費……不，我們只是保險公司，不是黑社會（雖然也有不少人這樣認為），所以應說是保費，你們打算幾時還？怎樣還？否則我一上台就會中止所有軍援，從而立即終止俄烏戰事，這可是我的選舉承諾！」

戲子：「特老兄，放心，有拖冇欠，欠你們的我們一定會奉還。不過，你可以先跟俄羅斯總統普京談談嗎？如他願意撤軍及歸還佔領我國的領土，就算不是全部，交還多少也是好的，例如只還烏東地區，保留克里米亞，好讓我跟國民有個交代，這樣我們立即就會還錢……應說是繳交保費。」

狂人：「澤小弟，你忘了我跟普先生是好朋友嗎？我很崇拜他，他連續執政快25年了，鐵腕統治，滅絕國內反對聲音，若美國也是這樣就好了。而且你跟我非親非故，歐美相隔一個大西洋，反而俄羅斯跟阿拉斯加相距不足3英里，為甚麼我們要幫你？歐洲戰亂頻仍，對我們沒有甚麼壞處，還可凸顯美國的偉大。沒聽見我副手萬斯講嗎？我們完全不關心在烏克蘭發生的事！」對話未完，稍後繼續。