強詞有理：去美化奏效

美企微軟Windows操作系統出現大範圍故障，全球一片混亂，許多國家和地區的航空公司、機場運作、鐵路運輸、金融機構、商戶、醫院、通訊皆受到不同程度的影響，不是完全停擺，就是嚴重延誤。中國是例外中的例外，除了少數外資企業中招，基本上沒有受到波及，一切維持正常運轉。原因何在？應該歸功於電腦軟件「去美國化」，即國產系統取代美國系統的策略奏效。

有陰謀論者認為，這次事故不排除是美國進行的一場全球壓力測試，為日後的網絡戰進行預演。這種說法當然沒有根據，但起碼提醒中國人，關鍵技術必須掌握在自己手裏，不能依賴別人。尤其是美國步步進逼下，中國更不能有任何幻想，堅持自主研發、自給自足，是唯一的選擇。年前有外媒報道，中國政府要求中央機關、國有企業、企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦更換為國產電腦，並以國產作業系統取代外國作業系統。如今看來，該項政策不僅正確，而且及時，否則這次勢必也逃不過電腦「藍屏」厄運。

不妨想像一下，若是在戰爭狀態下，美國對中國發動網絡攻擊，互聯網世界陷於癱瘓，後果多麼嚴重？這不是杞人憂天，而是迫在眉睫的威脅。這次微軟事故也許是偶然的、沒有惡意的，但一旦爆發戰爭，偶然就會變成必然，沒有惡意也會變成惡意攻擊。

歸根究柢，這還得感謝美國的科技封鎖，促使中國下定決心自主研發。過去中國企業總是認為「造不如買」，在晶片、電腦操作系統等關鍵技術上一直依賴外國產品。直至美國開始「卡脖子」，中國企業才驚覺自主研發的重要性和迫切性，華為的麒麟晶片和鴻蒙操作系統就是在這種背景下誕生。不難預料，隨着美國科技封鎖愈來愈緊，中國自主研發的步伐也將愈來愈快，未來的互聯網世界勢必出現一個完全獨立的中國操作系統，硬件和軟件都可以自給自足。正如北斗衞星導航系統完成全球部署一樣，中國從此不再受制於人。

不再受制於人的還有俄羅斯。俄烏戰爭爆發後，美西方對俄羅斯技術封鎖，微軟、蘋果等公司紛紛退出俄市場，俄羅斯不得不進行技術替代，結果因禍得福，在這次微軟事故也沒有受到影響。所以說，美國的遏制打壓往往弄巧成拙，反而促使中國和俄羅斯自立自強。