龍吟虎嘯：特朗普有反戰傾向嗎

特朗普雖然看上去喜怒無常、信口開河、大嘴巴、常放狠話、意念偏執，仗着美國「超級霸權」、「實力強大」為所欲為，但在戰爭問題上似很謹慎，甚至有「反戰」傾向。他是主張盡快結束俄烏、巴以戰爭的，認為這些戰爭不但有損美國利益，而且會引發第3次世界大戰。

特朗普在共和黨總統候選人提名大會上發表演說指，戰火正在歐洲及中東肆虐，愈來愈多的衝突籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，世界正處在第3次世界大戰的邊緣。他還說，因為武器，這將是一場前所未有的戰爭；現今的武器不再只是軍隊坦克來來回回、互相射擊，反而是毀滅性的。他再次誓言結束拜登政府製造的所有國際危機，包括俄烏的可怕戰爭、巴以戰爭……恢復世界和平與和諧。

特朗普有「反戰」思想，還表現在要求台灣方面應大幅度提高「保護費」；美國不能讓自己的士兵參戰死在台海；台灣距美國有萬里之遙，美國提供軍事防衞「有實際困難」。在特朗普眼裏，戰爭不能解決問題，只能製造更大更災難性的問題，能免就免。

特朗普當上總統後，能不能結束俄烏之戰、巴以之戰，咱們不知道；能知道的是，美國只要不干預中國內政，不支持「台獨分裂勢力」，不再向「台獨武裝」提供軍火、訓練，妄稱要「協同保衞台灣」，不在台海周圍排兵布陣，糾集盟友作出戰鬥姿態反華抗中，台灣當局的「以武抗統」就會成為「瞎扯淡」，就會嚇破膽，就會在大陸強大壓力下接受「和統」；台海、東海、南海和「整個亞洲」就不會爆發戰爭，就不會處在爆發第3次世界大戰的邊緣。

因此，特朗普能不能實現他的「反戰」主張，不但表現在結束俄烏戰爭、巴以戰爭上，也要表現在是不是放棄支持台灣當局「倚美謀獨」、「以武抗統」上。不過，這樣一來，山姆大叔就失去了對台售武發大財的機會。丟棄了台灣這枚遏中反華的戰略棋子，特朗普捨得嗎？