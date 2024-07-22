睡房塌石屎遭殃 9旬翁險中頭獎

妻：夫不在家報案 「奇怪」落樓搵保安 西區發生天花塌石屎傷人事件！昨日凌晨時分，一名九旬翁在住宅睡房酣眠之際，睡床對上的天花石屎突然從天而降，險擊中其頭部，雖然事主避過「中頭獎」一劫，但其耳朵及手臂仍被碎石所傷，只好自行到樓下向保安員求助，再召喚救護車送院治理。

昨日凌晨2時許，士美菲路1至15號美新大廈5樓一單位，睡房天花位置突然有石屎剝落，直墮姓張（94歲）男戶主床頭，幸未有擊中其頭部。戶主從睡夢中驚醒，察覺自己被碎石擦傷左耳背及右前臂，天花露出鋼筋，負傷走到大廈大堂向保安求助，由後者代為報案，他其後由救護車送院治理。人員到場調查，並聯絡有關部門跟進大廈結構等問題。

事主妻子事後表示，兩夫婦居於事發單位，兩人分房而睡，當時丈夫不直接在家自行報案，反而負傷落樓尋求保安員協助，對此感到奇怪。資料顯示，涉事美新大廈於1964年5月入伙，提供131個單位，有逾60年樓齡。

屋署指樓宇無明顯危險 屋宇署發言人指，接獲通知後隨即派員到涉事單位視察，發現單位一房間的天花有石屎剝落，面積大約60厘米乘70厘米。屋宇署人員視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。有關單位業主已承諾會盡快安排所需的修葺工程。為安全起見，本署人員已要求單位佔用人暫時不要進入受影響的範圍，直至完成所需的維修工程。本署會繼續跟進有關個案的維修情況，以確保單位佔用人安全。