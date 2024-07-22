展城館重開 互動裝置俯瞰北都

【本報訊】中環展城館二樓翻新後向公眾開放，新展區命名為「建香港．見未來」，當中增添多媒體互動展品和「打卡」位，最矚目的「打卡」位之一是展品「亮點項目」，市民可站在互動裝置上，從高空俯瞰北部都會區、交椅洲人工島及海濱優化等項目的地理位置。

規劃署城市規劃師陳家琪指館內新展區劃分為3部分，分別關於香港宏觀的規劃，集中介紹北部都會區及交椅洲人工島，以及親歷其境。

新展區劃3部分 新展區第一個展品是「建香港．見未來」主題短片，回顧香港如何由從前一個小漁村，發展為今時今日的大都會。展望將來，當局會充分利用與內地及國際的聯通優勢，以及粵港澳大灣區的融合，建設未來的香港。

另一城市規劃師劉熹則指展品「亮點項目」是最矚目的「打卡」位之一，是一個具備動態追蹤功能的270度大型LED屏幕互動裝置。市民可以站在互動裝置上，從高空俯瞰香港亮點項目，包括北部都會區、交椅洲人工島及海濱優化等項目的地理位置，以及與大灣區其他城市互聯互通的交通網絡。