郵輪碼頭租務糾紛 禍連「地壺球」發展

【本報訊】啟德郵輪碼頭風波不斷，有租戶物盡其用，透過第三方機構在碼頭租用舖位，經營本地原創運動「地壺球」場地。不過日前他就接到法院執達吏的通知，懷疑因相關機構收取租金後，卻拖欠營運商租金，令租戶被迫於本月23日前遷出。據該名租戶指，政府未有提供足夠共融運動場地，擔心一旦結業會影響該項本地運動的發展。

租戶須於明日遷出 香港地壺球協會會長及創辦人李石樁自2023年3月起租用涉事舖位，設立本地唯一固定的「地壺球」場地。他稱，「地壺球」是由他本人受「冰壺」啟發，於2015年原創的共融體育運動， 男老女少、傷健人土均可參加。去年協會更舉辦「地壺球」世界盃，邀請世界各地共79支隊伍參賽。現時面臨結業問題，他擔心本地未有相關場地提供，一旦結業或會令暑期班及波友受到影響。

李認為，「地壺球」作為本地原創運動，具有保留及推廣的價值。他指政府資助不同的科技、藝術、文化項目，惟未有提供共融運動場地、培訓或比賽，讓大眾參與。他續指，體育發展以場地優先，「無場」根本不可能發展，希望政府能提供固定場地，讓公眾人士參與地壺球，讓該運動持續發展。

日前亦有其他租戶與涉事公司爆出租務糾紛，兩間涉事公司就發出聯合聲明，指公司與營運商之間的商務糾紛已有法律團隊跟進，公眾人士請勿過度關注及猜度，又強調政府並沒有縱容及包庇碼頭營運商壓榨租戶等。