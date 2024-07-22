公私營屋比例7：3 當局指具調整空間

預計數年後上樓長龍縮減 公營房屋嚴重短缺，發展局局長甯漢豪昨指未來10年公營房屋的供應，不但會達標，更會超標。她預計最快數年後公屋輪候時間縮減，會有空間調整現時公私營房屋「七三比」安排。而早前提出發展建議的流浮山尖鼻咀白泥一帶，預計將設有北部都會區版本的「數碼港」，可以聚集較多人才；若有關區域設為七三比未必合適，或可能調整「五五比」。

日前沙田小瀝源一幅小型地收到11份標書，中標價均在市場估計範圍內，甯漢豪指會盡量考慮於下半年再推一些市區中小型地，吸引競投，惟該類地已經愈來愈少。該地皮價錢較兩年前同區顯和里地皮每呎地價大跌55%，被問及政府會否下調賣地收入，她認同「依家未係一個熾熱嘅情況」，但稱會以「平常心」處理，強調就算市況不夠旺，影響地價收入，亦不會減少推地。

拒中標發展商分期付款 由於賣地屬政府主要收入，她認為賣地收入不景時，便需要研究其他方法，包括片區開發，透過招標交由發展商平整土地、基建及發展，減輕政府負擔。政府正研究將北部都會區部分地區以片區開發方式，相信只要發展商「計得掂盤數」，亦具一定吸引力。

對於容許中標發展商分期付款或提供優惠息率，即分階段收回地價，以增加投地意欲，她指現階段未有打算，亦不太想行此步。她解釋，分期會對政府公帑的現金流有影響，亦相信市民不會容許政府接受分期付款，而不收利息。同時，她又質疑措施對發展商的實際作用。

另外，隨着海濱駁通，她指當局會在部分地方增設自動售賣機等長遠餐飲設施，例如中環至灣仔一帶，但並非每段都會有。當局亦會重新與海濱事務委員會探討能否在不同的海濱環節加設美食車。

至於建造業輸入勞工計劃，她指計劃配額仍然未用盡，暫批出9,700個。她希望繼續推動業界培訓增加人手，因此未有考慮增加配額。對於有工會反映本地工人未能找到工作，她指不排除是由於有私人工程項目進展緩慢，令個別工種的工人偶然開工不足，又引述最新建造業界失業或就業不足率，指與去年同期相比未有出現變化。