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貨倉跌電器 砸傷女工頭

案發西環一間家品店。 案發西環一間家品店。
案發西環一間家品店。
【本報訊】昨日中午12時許，西環吉席街2號一家品店倉庫內，懷疑有電器存貨由高處跌下，擊中一名姓李（50歲）女職員的頭部，她負傷向同事求助，由同事代為呼召救護車。事主及後清醒被送往醫院治理，意外經過及原因有待調查。
女職員送院治理。（陳俊華攝）女職員送院治理。（陳俊華攝）
女職員送院治理。（陳俊華攝）
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