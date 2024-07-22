新動態鈍化劑 鈣鈦礦太陽能電池增效

【本報訊】城市大學團隊成功研發出新型動態鈍化劑，能提升鈣鈦礦太陽能電池運行的穩定性和效率，為太陽能科技帶來重大突破。城大工學院副院長兼系統工程學系教授馮憲平領導的團隊，研發出類似藥物釋放的創新塗層技術，能夠持續地釋放化學物質，以修復鈣鈦礦太陽能電池因運行時的高溫潮濕等環境因素造成的缺陷，為鈣鈦礦太陽能的穩定性提供解決方案。

克服雨水高溫環境 鈣鈦礦太陽能電池在轉化太陽能為電能方面有極佳表現，成為新一代太陽能電池的熱門之選。然而這類電池在長期運行的穩定性仍面臨挑戰，故尚未得到廣泛應用。為提升其效率和穩定性，專家研發出各種解決方案，但該些方案無法修復電池在長期運行且暴露於雨水及高溫下而產生的缺陷。

為克服上述難題，城大團隊設計合成了一種新型的「動態」鈍化劑，借助因暴露於濕氣及高溫而被激發的動態共價鍵，可因應環境因素而演化成新的鈍化劑，可為太陽能電池作出實時的缺陷修補。大量的實驗結果顯示，此鈍化劑能大幅度提升鈣鈦礦太陽能電池的效能和耐用程度，令光電轉換率提升逾25%以上。而在高溫潮濕情況下，電池亦能維持穩定運行逾1,000小時。

馮憲平教授指出，相比植物及其他生物應對不同環境情況的韌力，鈣鈦礦太陽能電池的運行效能在數月後便會下降。是次研究成功開發了一種動態修復機制，用於實時修復新產生的缺陷，不僅適用於鈣鈦礦還可以擴展至其他的電子器件。