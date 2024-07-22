黃金寶勉勵囚青 裝備自己重投社會

【本報訊】懲教署一直協助在囚者更生，在懲教院所內開辦多項市場導向的職業訓練，Café Rehapuccino亦是其中一個訓練課程。署方日前邀請到前「亞洲車神」黃金寶到壁屋懲教所，聯同受訓青年一起煮咖啡，分享人生經驗，並鼓勵在囚青年在獄中重新學習，好好裝備自己，將來做一個對社會有用的人。

黃金寶與在囚青年共坐一枱，先詢問他們入獄的原因。有人因為衝動犯下暴動罪，有人是因遇人不淑，「想搵快錢」販毒入獄。黃金寶也跟他們分享童年，說自己小時候也是在屋邨長大，只顧着玩。幸有機會參與了單車運動，否則命運可能跟他們一樣，誤入歧途。之後在囚人士分享自身經歷，有人表示自己入獄前是一個壞人，作奸犯科連家人都放棄他，但自從入獄後，才知道家人只是口不對心，對自己還是非常在乎。

見家人落淚 囚青感抱歉 另一位在囚青年則說，每次看到家人因為自己落淚，就深刻認識到自己做了錯事，對不起家人。另有人分享看到家人因為不想自己擔心忍住眼淚的時候，體會到了他們的辛苦，也非常感恩家人拎着大包小包的物資來探望自己。最後黃金寶勉勵他們，要好好利用在獄中的這段時間，將其視作為一種磨練，多利用獄中的資源，重新學習裝備自己；重投社會時做一個對自己、對社會負責任的人。