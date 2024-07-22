捲港大校政風波 王于漸被追問職稱

【本報訊】港大出現校政風波，校委會被指繞過校長張翔提出並通過多個暫任副校長的任命，張翔在校委會上反對無效。原為港大首席副校長、後被調職至港大副校長（大學拓展）的王于漸昨出席行政會議召集人葉劉淑儀的新書講座，遭葉劉追問其職稱，他只稱可喚他Richard。

書展現身 指可叫我Richard 講座開場，葉劉介紹王于漸時，連問他「要點樣稱呼你？」「你嘅正式Title係？」「你係咪常務副校長？」又指台下有不少港大校友捧場。王于漸只表示，葉劉可稱他英文名Richard，並沒有正面回答其職稱。

在講座期間雙方討論香港的經濟發展，葉劉指韓戰之後香港出入口遭受打擊，導致「零咗好耐」，但香港能隨後轉型製造業、調整角色，她指香港資訊發達、普通法可測性和內地的接觸等的基本條件沒有改變，加上新田創科城可以和內地合作，可能在未來有新發現。

她又指通關後香港遊客雖然增加，但由於內地低端服務業做得好，香港人自己也會北上，導致經濟仍然疲弱，她認為隨着中國角色調整，香港也要作出調整，發掘中東、印尼等新國家市場。

王于漸也表示，中國製造業價值等於緊接排名9個國家的總和，而香港、新加坡、台灣及南韓的模式都做不到這個高度，他認為旅遊並非高檔、高增值的服務業，單靠旅遊發展並不足夠，而是要有教育和創科。金融方面，他指香港要想辦法如何將中國金融接軌，指香港過去將外國的錢引入內地，將來要思考如何將內地的錢引去外面，並建立自由訊息中心。

王于漸