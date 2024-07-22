屬會風波 港協企業管治草案料9月公布

【本報訊】審計署早於2020年揭示港協暨奧委會管理不當，包括選拔運動員過程欠透明等，港協同年檢討體育總會機構管治並制訂企業管治方案。本月初爆出9歲男童因泳會屬「競賽屬會」級別不夠高未能參加錦標賽事件後，港協企業管治方案隨即傳出即將出台。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜昨於電台節目表示，方案首個草稿已完成並提交予政府，預計9月中公布。

指非找各總會錯處 楊祖賜強調並非要找各總會錯處，而是希望總會可與時並進。因為不少總會領導屬義務工作，可能會掛一漏萬，港協暨奧委會作為專業機構，需要提醒改善，令選舉和運動員選拔達到要求，讓本港體育有更公平公正的發展。

同場的港協暨奧委會副會長則指出，港協暨奧委會轄下有80多個體育總會，強調絕大部分都是專業地推進總會與運動發展，個別事件不可一概而論，又指部分簡單規條問題需要邀請獨立人士參與運作和監察，但部分牽涉改規條、改總會憲章等較複雜問題，則需要與其他國際組織再商討，而港協暨奧委會願意與總會合作，研究如何做得更好。