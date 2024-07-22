港隊先頭部隊抵奧運村 開始統籌工作

【本報訊】巴黎奧運將於本月26日揭幕，今屆港隊派出35名運動員出戰。今屆奧運，奧運村原本未有安裝冷氣，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜昨在電台節目中表示，港隊「先頭部隊」已到達奧運村開始統籌工作，包括研究為港隊提供流動式冷氣，亦會為運動員提供資訊科技支援，適時為他們分析賽事數據備戰。另外，為避免再發生播錯國歌事件，將會根據相關指引，每次去到場地時再三核實。

35好手逾半首出戰 港協暨奧委會副會長在同一個節目表示，今屆港隊參賽的運動員，逾一半屬於首次參加奧運，包括單車、三項鐵人、柔道和跆拳道等項目，同時亦有很多資深運動員參賽，例如游泳運動員何詩蓓、劍擊運動員張家朗和江旻憓，冀他們可以取得好成績。

由於市民可以免費觀賞奧運賽事，商場及食肆亦逐漸有奧運熱潮，為運動員帶來無形的鼓勵，港協暨奧委會副會長希望全港市民一起撐港隊，又指運動員背後的團隊近年致力提供科學訓練，政府與賽馬會亦在東京奧運後投放3億元進行運動科研培訓，有助未來成果倍增。