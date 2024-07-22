網銷僅佔零售總額8% 政府稱仍可增長

【本報訊】本港正舉辦多個大型展覽，而香港貿易發展局下月更與在內地電商平台舉辦首屆「香港好物節」，財金官員指香港的零售業網上銷售價值在2020年至去年間，增長接近六成，達325億元，去年內地的網上銷售佔零售總銷售比率約28%，香港則只有8%，仍有可觀增長空間。

逾230品牌參與好物節 財金官員昨在網誌中指出，「香港」這個品牌，一向以高質素、高效率見稱，香港的貨品和服務在內地和區內享有一定的品牌價值。該官員除指出本港的網上銷售市場仍有增長空間外，又指貿易發展局將於下月在內地電商平台舉辦首屆「香港好物節」，有超過230個品牌參與，期間提供特色產品及折扣優惠。貿發局將於內地主要社交及電商平台投放廣告，為港商網店爭取更多流量。而貿發局在8月下旬亦將邀請約20位內地知名主播在內地大型電商平台，為數10家品牌作直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。

針對「香港好物節」，該官員指可以帶來多贏，除有助香港中小企接觸內地新客戶群，而內地消費者能直接便捷地接觸和購買到優質、貨真價實的香港產品，同時也協助不同的香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌。

政府於上星期在「BUD專項基金」下推出「電商易」，讓中小企運用最多100萬元資助，發展內地電商市場。該官員指當局亦撥了5億元予數碼港推出「數碼轉型支援先導計劃」，協助餐飲業及零售業的中小企應用電子支付及店面銷售、線上推廣及客戶管理系統等3個類別的現成基礎數碼方案，推動它們加快數碼轉型。