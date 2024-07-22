擬加碼區區設支援 防長者求助無門

關愛隊非專業 高危家庭難及早識別 早前藍田德田邨被揭發兩老燒炭死亡，有組織更指近期長者家中死亡個案急增。自今年3月推出、由地區服務及關愛隊伍下設的「支援長者及照顧者先導計劃」，社會福利署昨指會按實際運作情況檢討和改善先導計劃，考慮擴展計劃至全港18區。有議員表示，涉及獨居長者、精神健康等議題較為複雜，擔心關愛隊未能處理，也指政府不能認為有關愛隊就足夠，應思考如何及早界別高危家庭，設立個案經理。

社署指該先導計劃由關愛隊透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，為有需要人士提供跟進關愛和跟進支援服務。先導計劃為期12個月，以荃灣和南區作為試點，涵蓋36個小區，社署為兩區關愛隊提供培訓。

助轉介申請器材維修家具 社署總社會工作主任曾秀芳表示，跟進關愛服務包括探訪、電話慰問、會面或邀請參與活動等；跟進支援服務則會向有需要的長者或照顧者，介紹社區資源或轉介他們申請相關服務，例如申請如輪椅、拐杖等輔助器材。有年過七旬的雙老家庭夫婦表示，曾因患上急病而焦慮，後來透過地區服務及關愛隊伍街站登記「支援長者及照顧者先導計劃」，獲轉介參與平安鐘服務資助計劃，又替他們處理燈具及煤氣爐損壞等事宜，因此很感謝關愛隊幫助。

議員促設個案經理解疑難 社福界議員狄志遠表示，有更多人關懷老人家和照顧者是好事，但指關愛隊的定位是義工，如單純慰問和關心並沒有問題，不過涉及獨居長者、精神健康等議題則較為複雜，他認為關愛隊並不能代替專業部門。他指政府不能認為有關愛隊就足夠，應思考如何及早界別高危家庭，設立個案經理。

另一議員李世榮亦指計劃大方向可行，但關愛隊隊員未必專業，且也擔心關愛隊人手問題。針對設立支援照顧者中心的建議，他表示政府貌似無意成立，而有部分NGO（非牟利機構）自行申請資源建立中心，他希望政府能做帶領角色，即便不成立中心，也可為有意成立的NGO提供數據，如有需要服務者的分布。

根據長者安居協會早前提供的數據，單是6月及7月至今，「一線通平安鐘」支援中心已錄得6宗家中屍體發現個案及兩宗自殺死亡個案，是平日的4倍。8宗個案死者均為男性，絕大部分為獨居、患有長期病患、經濟相對困難的超高齡（80多歲至90多歲）長者。