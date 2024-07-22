醫健：藥到病除：呼吸道合胞病毒

呼吸道合胞病毒主要透過接觸患者的分泌物、飛沫、受污染的手、食具或物件等傳播。潛伏期為1至10天不等。患者受感染後，一般會先出現上呼吸道症狀，例如流鼻水、喉嚨腫痛及發燒等，隨着病情發展，患者漸漸會出現下呼吸道症狀，例如呼吸淺弱、呼吸次數增加、呼吸時出現喘鳴聲及食欲不振等。由於大部分的感染症狀與傷風感冒的症狀相似，很多人也會對其不以為意。

呼吸道合胞病毒與流感病毒不同之處，是此病毒暫時並沒有針對性的抗病毒藥物可用。死亡率方面，有研究顯示呼吸道合胞病毒感染患者的死亡率為11.9%，相比起流感的死亡率8.8%為高。

雖然此病毒目前無藥可治，但近年已有疫苗可用。在60歲以上人士中，疫苗效力可高達八成。以往沒有藥物去應付時，市民甚少聽到呼吸道合胞病毒這個名字，但隨着該疫苗的成功研發，多國的醫療組織和政府都鼓勵長者接種。香港現時有兩款疫苗已獲註冊，一款可為孕婦和長者接種，其有效保護達67%，而另一款配合佐劑的疫苗，雖然只可為長者接種，但有效保護率卻高達82%。

這可能由於佐劑可配合身體的免疫系統，產生更多對付呼吸道合胞病毒的抗體所致。長者只需接種一次就可保護由此病毒所引致的其他併發症。現時聖雅各福群會惠澤社區藥房，為持有醫管局處方的長者，用較平費用去接種疫苗，為保護長者出一分力。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心