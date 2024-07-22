辨清4「證」體質 夏天減肥免冤枉路

【本報訊】夏天到來，不少人開始積極減肥。但原來夏天是一個很好的減肥季節，因為夏季天氣炎熱，身體不需要太多脂肪，當人體攝入的能量少於消耗的能量，脂肪漸漸消耗，加上睡眠時間減少，有更多時間消耗能量；而夏日胃口改變，不如秋冬喜歡吃肥膩食物，反而喜歡吃清淡。有中醫表示，不同類型人士有不同減肥方法，分別以健脾益氣、溫補脾腎、健脾化痰、清熱利濕為主。

氣虛健脾 少吃生冷食物 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務認為，肥胖是由於元氣虛弱、陰邪過剩、脾腎虧虛造成的一種以陰盛氣虛為主的病症。常見症狀包括「氣虛證」人士會面色萎黃，精神不振。「陽虛證」人士會疲倦怕冷，手腳冰冷，面色蒼白。「痰濕證」人士會滿面油光，腹部肥胖，疲倦痰多。「濕熱證」人士則面多暗瘡，口苦口乾，急躁易怒。

氣虛證人士減肥以健脾益氣為主，可多吃牛肉、雞肉、大棗、黃芪、黨參等，少吃生冷、苦寒之物。要保持運動，例如快步走，但不建議做劇烈運動。陽虛證人士減肥以溫補脾腎為主，可多吃肉桂、薑、羊肉等，少吃生冷食物。適宜做中等強度運動，比如慢跑、跳繩、跳舞等。

痰濕證人士減肥以健脾化痰為主，可多吃薏米、赤小豆、淮山、茯苓、陳皮等，少吃甜食及酒類；適宜做中強度運動。

另外，濕熱證人士減肥以清熱利濕為主，可多吃綠豆、黃瓜、蓮藕、決明子、荷葉等，少吃煎炸熱氣食物。適宜做高強度運動，如中長距離跑步、游泳等。