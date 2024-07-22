揪出乙肝治未病 推廣篩查助救命

引致8成肝癌病例 年內逾千患者離世 肝炎是本港常見疾病，其中乙型及丙型肝炎會導致肝癌，有研究顯示75%至80%的肝細胞癌與慢性乙型肝炎相關，另外3%至6%則與慢性丙型肝炎相關。有議員倡議擴大基層醫療篩查服務，包括乙型肝炎篩查，及早做好「治未病」的關鍵，並引入內地研發藥物，讓病人有更多選擇。

當局於去年11月推出為期3年的「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未被確診糖尿病或高血壓的港人，在私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查服務。截至今年5月22日，約39,200名市民已參加計劃，當中約22,500人已完成篩查。議員陳穎欣表示，定期為疾病進行篩查、監測，是及早做好「治未病」的關鍵，並倡議當局擴大基層醫療篩查服務，包括提供乙型肝炎篩查。她又指目前病人可以選擇的藥物有限，內地研發的藥物雖然價格更相宜、副作用較低，但受藥物註冊制度所限，本港未能使用，故希望能夠引入內地藥物。

定期驗血 接種疫苗可預防 陳穎欣又聯同關注健康團體及醫生，在葵青及荃灣區為約100名居民免費進行乙型肝炎病毒篩查和講座，加強市民肝臟健康意識。出席活動的醫生陳柏堅提醒，多數乙型肝炎病毒感染者沒有症狀，市民可定期到醫院抽血進行肝炎篩查，並接種疫苗預防感染，若感染病毒則需要及早治療，以及持續觀察病情有否惡化。

肝炎是本港常見疾病，而本港大部分肝癌病例均與乙型或丙型肝炎病毒感染有關，醫管局統計數字顯示，本港於2021年錄得1,771宗新增肝癌個案，同年有1,447名患者死亡，是第3大致命癌症。根據衞生署控制病毒性肝炎辦公室網頁介紹，乙型肝炎可透過血液或體液傳播，例如與他人共用針筒、輸入受污染的血液或血液製品、與感染者進行無套性接觸等，亦可經母嬰傳播感染；而丙型肝炎則最常透過接觸感染者血液傳播。