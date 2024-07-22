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泊車爭執 南亞漢打爆大銀幕

【本報訊】元朗發生刑毀案。昨晨6時許，一名男子於青山公路元朗段249至251號對開，因車輛停泊問題與一名南亞裔男子發生爭執，期間南亞漢發難用硬物擊毀其私家車擋風玻璃後逃去。人員接報到場，在附近一帶兜截無果，經調查後將案列作「刑事毀壞」跟進，正設法追緝涉案南亞漢。
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