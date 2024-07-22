膠管扮玫瑰花莖 藏值3300萬可卡因

【本報訊】執法部門經情報分析及深入調查，鎖定葵涌葵秀路一工廈單位，懷疑該單位被闢作毒品包裝及儲存倉庫。前日下午，人員在現場展開埋伏，並截查兩名剛從目標單位離開的男子，繼而從他們各自手持的紙皮箱內尋獲大批綠色膠管，相信該些膠管用以偽裝成玫瑰花的花莖，每條膠管內均藏有懷疑可卡因，總重約30公斤。

人員隨即押同該兩男搜查該個面積約1,300呎的單位，揭發內有另一箱同樣載滿膠管的紙皮箱，內藏約12公斤懷疑可卡因；單位地板另放有25箱真正的玫瑰花。全案檢獲的毒品總市值約3,300萬元。

2男涉販毒今提堂 該兩名男子（19及26歲）分別報稱為侍應及無業，涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查，並已被暫控各兩項上述罪名，案件將於今晨於西九龍法院提堂。

根據調查，涉案毒品儲存倉只是運作數天，被捕人士均是為販毒集團擔當倉管角色，以及負責將匿藏於玫瑰花的毒品取出。毒販將毒品收藏在看似為植物花莖的膠管，再將之隱藏於真玫瑰花下，相信案中有人剛完成抽取毒品的工作，並準備分銷。