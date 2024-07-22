6南亞兵水路潛港 龍鼓洲搶灘落網

共8男女廣州出發 已有做假難民計劃 執法部門昨日凌晨接報，指屯門龍鼓洲有人叫救命，人員趕至時見到一艘可疑船隻，惜在追截後該船逃離香港水域。人員登島搜索後，截獲4名印度及孟加拉漢，他們均未能出示有效身份證明文件，遂以涉嫌非法入境拘捕4人。人員經進一步搜查後，上午再於島上拘捕兩名越南籍男女，相信二人與4名南亞漢同乘一船偷渡抵港。資料顯示，南亞人蛇偷渡搶灘來港情況嚴重，在過去9個月已有159名人蛇攻港。

昨日凌晨零時許，有人報案指在龍鼓洲聽到救命聲，執法人員隨即趕至到場了解，並在附近海域發現一艘可疑船隻，於是展開追截。可惜，該船隻最終沿西面水域駛離香港水界。人員其後登上龍鼓洲搜查，發現兩名印度籍男子及兩名孟加拉籍男子（24至49歲），他們俱未能出示有效身份證明文件。經初步調查後，4人涉嫌「非法入境」被捕。

印度孟加拉越南籍 另緝2人 至上午11時許，人員經進一步搜索後，再於龍鼓洲截獲兩名（29及33歲）越南籍男女，二人亦未能出示有效身份證明文件。經過調查後，相信二人與4名南亞漢同乘一船偷渡抵港，因此二人亦涉嫌「非法入境」被捕。該6名被捕男女稍後將交由入境處跟進。

據了解，4名印度及孟加拉漢互不相識，共支付約3萬元人民幣偷渡來港，希望在港當黑工及尋求庇護。他們與另外4名人蛇於廣州南沙登船，抵港後在龍鼓洲落船，4名印度及孟加拉漢當場被捕，兩名越南籍男女稍後亦落網，人員正搜尋餘下二人下落。

近期本港截獲不少從水路偷渡抵港的人蛇，最近一宗是今年6月12日，一名孟加拉漢、一名印度漢及3名巴基斯坦漢，乘坐快艇在大嶼山大澳搶灘登岸，居民發現後報案，執法人員其後拘捕該5人。案件更揭發案中案，涉及一個活躍東涌及有黑幫背景的偷運人蛇集團，有成員因金錢問題被其他成員非法禁錮和襲擊，最後包括集團主腦在內共10名男子被捕，相信成功瓦解了該個偷運人蛇集團。

過去9個月 已近160人蛇攻港 在去年10月下旬至12月上旬，人蛇更是連環攻港，執法部門至少截獲15宗非華裔人士犯境，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、雞翼角島、鶴咀、港珠澳大橋及果洲群島發現非法入境者。計及今年兩宗偷渡案件，至今累計拘捕159名偷渡客，其中大部分為巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍，另有部分為越南籍和尼日利亞籍。

近期南亞人蛇攻港事件簿