無源恒溫冷鏈運輸箱 助減排應用廣泛

【本報訊】疫情期間疫苗運輸需求殷切，而穩定的溫度控制成為龐大的發展機遇。95後女生楊若菡與技術團隊成立了科創公司，把「相變材料」（Phase Change Materials, PCMs）技術應用到保溫箱，可以保持攝氏負70度低溫超過一個月，而隨疫情結束，PCM技術的市場則不斷擴大，其無源恒溫長效冷鏈運輸箱，不用依賴電源，控溫效果更安全及穩定，可廣泛於航空冷鏈運輸，除了冷鏈物流，空調、數據機房等也紛紛應用，不但節能，亦可減排。

楊若菡表示，在美國讀碩士時受咖啡涼掉困擾，於是有了研究PCM保溫杯的想法。隨後又在疫情間見到機遇，便研發將PCM技術應用在運輸箱中。

不需電源 安全穩定 楊解釋，PCM是一種在溫度不變、物質狀態改變的情況下，能夠提供能量的材料，例如當材料由液態轉換成固態時，材料釋放熱量，由固態轉換成液態時，材料存儲熱量。利用PCM作調節溫度，不用任何電源，適合農產品、急凍食品、醫療用品及化學品等的冷鏈物流。

在研發期間，楊若菡與團隊測試了900多種不同物料，才找到兩種既穩定且無毒的複合材質組合，新產品價格較市場上的PCM材料便宜一半。