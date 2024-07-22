1號波至少維持至今午12時

【本報訊】天文台於前日（20日）發出一號戒備信號，位於南海中部的熱帶風暴「派比安」於昨晚9時集結在香港之西南約590公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海中部，移向海南島。受派比安影響，狂風驟雨影響珠江口一帶，本港離岸及高地間中吹強風。天文台預計今日天氣大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後驟雨減少，海有湧浪，一號戒備信號會至少維持至今日中午12時。

海面湧浪 籲停止所有水上活動 按照天文台於昨晚9時的預測，派比安會在今日凌晨登陸海南島，並於今早在本港西南500公里掠過。天文台指除非派比安顯著增強，否則改發更高的熱帶氣旋警告信號機會甚低，一號戒備信號會至少維持至今日中午12時。由於海面有湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

澳門氣象局亦於前日發出一號戒備信號。局方指，受到派比安外圍雨帶影響，澳門昨晚至今日驟雨會增多及有雷暴，風勢間中達6級及有陣風。局方又提到，由於澳門近日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，預料今日早上澳門內港地區會出現水浸，水浸高度為0.3米以下。