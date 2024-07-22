熱帶風暴派比安 料今登陸海南島
【本報綜合報道】熱帶風暴「派比安」於昨早在南海中部海面上生成，中心位置距離海南省三沙市西沙永興島西偏南方向約120公里處。目前其強度等級達熱帶風暴，最大風力8級，每小時約65公里。內地中央氣象台發布颱風藍色預警，指派比安將以每小時10公里左右的速度，向北偏西方向移動，強度逐漸增強。預料派比安於昨日午夜到今日早上在海南島三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8至9級。
「格美」漸增強 向台東靠近
三亞市防汛防風防旱指揮部昨日發布，將防汛防風Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級，市內多個景區暫停營業，三亞機場取消14架次航班。受颱風影響，昨日至今日於海南島大部分地區、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨，降雨量達100至200毫米。
另外，颱風「格美」於昨日位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約610公里，中心附近最大風速8級，中心最低氣壓992百帕，將以每小時10公里左右的速度，向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強，並逐漸向台灣東部海面靠近。
廣東省防汛防旱防風總指揮部已於前日（20日）啟動防風4級應急響應。廣東省三防總指揮部發布緊急通知，要求粵西海域所有漁船回港避風，所有魚排養殖人員上岸，海上風電施工平台人員全部撤離，濱海旅遊景區全部關閉，多類船隻禁止出海。國家防汛抗旱總指揮部亦針對廣東、廣西，及海南，啟動防汛防颱風4級應急響應。瓊州海峽渡輪全線停航，預計持續到今晚。
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