熱帶風暴派比安 料今登陸海南島

【本報綜合報道】熱帶風暴「派比安」於昨早在南海中部海面上生成，中心位置距離海南省三沙市西沙永興島西偏南方向約120公里處。目前其強度等級達熱帶風暴，最大風力8級，每小時約65公里。內地中央氣象台發布颱風藍色預警，指派比安將以每小時10公里左右的速度，向北偏西方向移動，強度逐漸增強。預料派比安於昨日午夜到今日早上在海南島三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8至9級。