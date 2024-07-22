體積龐大 處置殘舊工程車耗時燒錢

蔣志偉

【本報訊】停泊在元朗工業區的多輛工程車，大部分都未有在車身上掛有車牌，或如一般車輛般，在擋風玻璃上貼上行車證。業界人士指，嚴格來說它們可歸類作機械，由政府相關部門發出在道路上行駛的許可證，故不可當作普通車輛。這些機械在操作及行駛上也有嚴格限制，同時亦因其體形龐大及廣佔空間，不排除因折舊問題而棄於路上，相信要清理需花費一定時間及金錢。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，工程車價值不菲，一輛全新的大型吊車可值逾千萬元，惟因它們車身龐大，要安置停泊也不容易，故不少公司會將之停泊工業區路邊，因其沒有行車證不會被抄牌，車輛配有全球定位系統，即使可以驅動，也相信一般人難以偷走。而操作者必須持有重型車輛牌照，而該類車輛會獲發出機械使用許可證，在行駛時須有帶路車，一前一後護航，亦因它佔用超過一條行車線，通常只容許在深夜時段行車。

可追查許可證揪出負責人 對於有殘舊工程車被棄路邊，許可證過期逾十年。蔣就指，不排除有公司認為該車輛已折舊，更換車輛的費用比起購置新車更高昂，故索性將其放於路邊，規避責任。這些車輛並非一般拖車可以處理，或需要現場拆件再逐一清走，過程較繁複，花費較昂貴。他相信政府有能力清走，亦指當局可透過車輛的許可證追查登記負責人，追究責任及追討相關費用。