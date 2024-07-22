元朗工業邨 街道淪死車公墓 封去路危機密布

學神操練勝地 司機左閃右避 政府近年加強打擊違例泊車，執法部門去年發出逾300萬張「牛肉乾」，為庫房進帳近10億元。不過，元朗有數以十輛計並無掛上車牌的工程車、貨櫃車拖架及廢棄私家車，停泊經年。本報記者日前到場了解，發現元朗工業邨一帶街道淪為「死車公墓」，多輛無車牌工程車停泊路邊，有車輛的行車證甚至已過期10年，也有逾10個貨櫃車拖架違泊路邊，行車線收窄加上該處為學車操練勝地，途經的司機需要左閃右避，險象環生。

位於元朗橫洲的元朗創新園是本港許多大型企業的廠房所在地，本報接獲市民反映，稱該工業區一帶道路，近期愈來愈多並無行車證或車牌的工程車，違泊路邊多年也無人處理，投訴執法部門亦因並無車輛相關資料而未能解決。記者日前到場視察，其中在宏富街就有3輛不同類型的工程車違泊路邊，這些車輛都沒有掛上車牌，擋風玻璃上也沒有貼上行車證。

其中一輛車身滿布銹迹，相信停泊多年的工程車，殘留執法部門的藍白相間封條。記者留意到車頭放了一張機械使用許可證，顯示有效期至2014年5月29日，迄今過期逾10年，證上分別印有協調員、區域經理及經理的手機號碼，惟記者致電3個號碼均無人接聽或未有登記。

本報早揭亂泊貨櫃車架亂象 在車流較多的宏利街，由街頭至街尾都有貨櫃拖架違泊。本報兩年前曾揭示天水圍一帶有貨櫃車司機疑因泊位不足，以金蟬脫殼方式將車架泊在路肩，引起社會高度關注。如今記者駕車經過宏利街，發現該路有11個拖架，全部沒有掛上車牌，部分連同貨櫃一同違泊，不排除有人貪方便將馬路當作車架停車場。

然而，該馬路為不少俗稱「學神」的學車人士練車之處，違泊的貨櫃車車架佔用了一條行車線，令原本雙線行車的路面收窄，記者亦直擊有行車速度緩慢的學車駛經該路段時，有後車越過學車時需要左閃右避，若有對頭車駛經或會構成車禍，加上兩邊都有其他車輛違泊，令現場行車更趨繁忙，增加意外發生的機率。

不但有人將貨櫃車車架違泊路邊，記者也留意到，在福宏街及宏利街之間的咪錶停車場，也有7個貨櫃車車架，以45度角整齊停泊在一處行人路上的空地，投訴人指此現象已存在多時，盼有關當局正視。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，現時貨櫃車泊位嚴重不足，政府若能在工業區劃出晚間泊位，相信能協助紓緩相關問題。而橫洲一帶有不少公屋及村屋等，不排除部分司機居於附近而停泊，有人遺下車架估計因安全及空間問題，「佢揸走個拖頭，認為工業區啲路夠闊同少車行，所以博吓泊嗰度。」

執法部門發言人表示，過去一年（2023年第3季至今年第二季），元朗區就違例停泊車輛每一季度發出逾5萬張定額罰款通知書。元朗警區聯同相關政府部門，於元朗橫洲工業區及唐人新村附近一帶進行聯合行動，移走約10部懷疑棄置車輛。

運署無牙虎 貼通知叫移走 運輸署發言人指，署方會根據地政總署的授權，按《土地（雜項條文）條例》第6條向位於公共道路及公共後巷不涉及有即時危險或阻塞的棄置車輛張貼通知，如限期屆滿後仍原封不動，路政署會負責將棄置車輛送往地政總署管理的儲存中心作進一步處理。有關元朗橫洲工業區及唐人新村的棄置車輛情況，署方會繼續與有關部門按跨部門聯合行動模式跟進。而上述查詢所述的「機械使用許可證」並非由運輸署發出。政治組