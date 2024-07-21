笑看天下：天狂有雨 人狂有禍

特朗普遇刺大難不死，聲勢大振，引發民主黨人與支持者對大選選情嘅憂慮，要求總統拜登退選之聲不絕。媒體引述知情人士透露，拜登正認真看待呼籲他退選嘅聲音。

有句箴言說：「人人抱怨自己的記憶，卻沒有人抱怨自己的判斷。」拜登一直堅持自己才是可以擊敗特朗普的人，而且講明只有上帝才可叫他退選。拜登的判斷，已經敵不過客觀形勢，在特朗普遇刺事件後，英媒曾公布一項民調，結果顯示43%受訪選民支持共和黨的特朗普，領先民主黨籍總統拜登的41%，但微弱優勢在3個百分點的誤差範圍內，顯示遇刺事件未引發選民重大轉軚。

之但係，於賭博市場，特朗普勝出機會率高達66%，拜登嘅機會率只有8.7%，老朽一向相信賭博市場，皆因真金白銀，唔會造假！再講，原本支持拜登嘅金主紛紛縮沙，可見形勢比人強，冇水散水，拜登退選相信只係時間問題。

此外，連一直支持拜登嘅前總統奧巴馬都勸他再重新思考，而且，不論參議院民主黨領袖舒默、眾議院民主黨領袖杰弗里斯、眾議院前議長佩洛西，全都強調拜登若繼續參選，不但鬥不過特朗普，更關鍵嘅係對爭取國會控制權有百害而無一利；拜登堅持參選，只會眼白白睇住共和黨乘勢一舉拿下參眾兩院，日後更難對特朗普推行嘅政策有約束力，令特氏更加可以為所欲為！據悉，拜登一旦退選，呼聲最高的是直接由副總統賀錦麗頂上，不過，分析一般認為勝算比拜登更低。

看來，特朗普確實得到上帝眷顧，要他捲土重來「令美國再次偉大」！可是，特朗普一旦勝選，其性格必更狂。天狂必有雨，人狂必有禍！能否令美國團結及偉大，大家不妨拭目以待！